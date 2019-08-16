Дело Атамбаева. Меру пресечения бывшему президенту рассматривают в здании ГКНБ

Рассмотрение меры пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву будет проходить на выездном заседании Бишкекского городского суда в здании Государственного комитета национальной безопасности. Об этом журналистам сообщил адвокат Замир Жоошев.

Напомним, заседание по этому вопросу должно было пройти сегодня в горсуде. Однако утром стало известно, что оно перенесено в здание ГКНБ.

Фото пресс-службы СДПК. Члены судебной коллегии горсуда прибыли в ГКНБ, где пройдет выездное заседание

«Судьи решили провести выездное заседание в здании ГКНБ. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности судопроизводства по уголовному делу. Нельзя скрывать от народа то беззаконие, которое совершается в отношении бывшего президента кыргызского народа», — сказал Замир Жоошев.

Известно, что к зданию суда сегодня намеревались прийти сторонники Алмазбека Атамбаева, чтобы его поддержать. Теперь они направляются к ГКНБ.

Бывший глава государства сдался властям 8 августа после двух попыток штурма спецподразделениями силовых структур. Он арестован по решению суда и содержится в СИЗО ГКНБ.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.

Адвокаты намерены добиться домашнего ареста для бывшего главы государства.