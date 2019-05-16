Сплошной бардак. Кому в ГУОБДД мешает эвакуация машин?

В Бишкеке вновь перестали эвакуировать машины. В прошлом году припаркованные в неположенных местах автомобили не убирали по вине ГУОБДД МВД КР. Инспекторы попросту отказались выходить на работу, когда одного их коллегу поймали со взяткой.

Сейчас ГУОБДД обвиняет компанию «Портал групп» в том, что она отказывается работать, и намерена расторгнуть договор в одностороннем порядке.

24.kg попыталось разобраться, кому помешала эвакуация машин и на самом ли деле эвакуаторщики отказываются работать.

Круговая порука

На пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, как всегда, сложно разъехаться из-за припаркованных авто. Часть дороги занимает платная парковка. Оставшиеся свободные места занимают нарушители. Несмотря на то что с 14 мая на перекрестке заработали камеры, машины паркуют прямо под ними.

Эвакуаторы принадлежат ОсОО «Портал групп». С ним заключили договор без тендера. Позже по факту возбудили уголовное дело.

Напомним, по данным Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, в декабре 2017 года тендерная комиссия ГУОБДД МВД для лоббирования интересов ОсОО «Портал групп» на портале госзакупок провела формальный конкурс на услуги эвакуатора.

Планируемая сумма закупки составила... 1 сом.

Ранее уже была определена и согласована с Госантимонополией стоимость услуг эвакуатора в 1,5 тысячи сомов за эвакуацию одного транспортного средства. Тендер признали несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Заключение договора с руководством ОсОО «Портал групп» является грубейшим нарушением закона о госзакупках, так как должна была быть указана ранее определенная сумма.

За эвакуацию машин брали по 1 тысяче 350 сомов. При этом на эвакуаторе увозили по два автомобиля одновременно, что кардинально влияет на формирование себестоимости услуг эвакуации. Стоимость эвакуации транспорта в каждом городе должна формироваться с учетом размеров различных городов. Но сейчас она едина по всей стране.

Согласно расчетам независимых аудиторов и специалистов в области перевозок и обеспечения безопасности на дорогах, сумма эвакуации одного автомобиля должна быть не более 600 сомов.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Госантимонополия незаконно согласовала и установила стоимость услуги эвакуации без проведения соответствующих экспертных заключений. Кроме того, в течение шести дней для эксперимента велось наблюдение за эвакуацией. В этот период эвакуировано 306 автомобилей, но протоколы составлены только на 106 машин. За шесть дней государству нанесен материальный ущерб в 200 тысяч сомов. В итоге за шесть месяцев ущерб государству оценивается в 9,8 миллиона сомов.

Незадолго до этого ГСБЭП задержала за взятку инспектора. В кармане у него нашли 640 сомов.

Сотрудники ГУОБДД, злоупотребляя должностным положением, при выявлении административных правонарушений в виде незаконной парковки эвакуировали автомобили на штрафстоянку, но часть денег с владельцев брали без составления протокола.

За два дня из 90 эвакуированных машин протоколы выписали всего на 30. Предварительный ущерб госбюджету — более 60 тысяч сомов.

Выяснилось и то, что «Портал групп» имеет отношение к ОО «Аргымак», с которым ранее уже пытались заключить договор на эвакуацию машин. Обе компании учредил Бийбосунов Нурбек Мелисович. Обе попытки привели к уголовным делам.

Суд разберется?

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 166 «Мошенничество» и 304 «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса. К схеме причастны сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД), Госагентства антимонопольного регулирования и представители ОсОО «Портал групп».

В ГСБЭП 24.kg пояснили, что уголовное дело еще 20 сентября 2018 года передано в Первомайский райсуд Бишкека. Однако в суде не смогли рассказать, на какой стадии находится рассмотрение. Не удалось добиться и ответа, какой судья рассматривает дело.

В ГУОБДД МВД отметили, что возбужденное уголовное дело приостановили, но на каком основании — неизвестно.

Сами виноваты

Послужили ли возбужденные уголовные дела поводом, чтобы приостановить эвакуацию машин, выяснить не получилось. ГУОБДД обвиняет «Портал групп» в том, что эвакуаторы не выезжают на работу.

Дело в том, что ранее при транспортировке эвакуаторщики уронили два внедорожника. Владельцы через суд добились выплаты материальной компенсации.

«Деньги, которые заработала компания, ушли на покрытие этих расходов. В компании говорят, что экономически невыгодно работать, они сами отказываются. Кроме того, возбуждали уголовные дела, а по новому законодательству договоры рассматриваются заново», — пояснили в пресс-службе ГУОБДД.

«Портал групп» пока не подала документы на расторжение договора.

К слову отметим, что за все время работы эвакуаторов повредили только одну машину — Lexus RX300. Однако в ГУОБДД говорят еще об одном случае, о котором в «Портал групп» не знают.

24.kg обратилось за разъяснениями к заместителю начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулову, но он не смог прояснить ситуацию.

Машины перестали эвакуировать с января. В «Портал групп» 24.kg рассказали, что заплатили только за одну поврежденную машину сразу же после инцидента, без судебных тяжб.

«Мы не знаем, кем саботируется работа эвакуаторов. Машины все в строю, но вызовы не поступают. Ситуацию никто не объясняет. Некоторые машины взяты в кредит, за них нужно рассчитываться. Нам пришлось распустить персонал. До этого мы четыре месяца платили, хотя водители фактически не работали», — пояснили в компании.

Эвакуаторы привлекли только перед визитом Владимира Путина в Кыргызстан, чтобы убрать с трасс автомобили.

Договор у «Портал групп» с ГУОБДД МВД КР заключен до конца 2022 года. Компания намерена подать иск в суд о возмещении неполученной прибыли.