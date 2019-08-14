Скандал в Минсельхозе. Эркинбек Чодуев намерен подать в суд за ложную информацию

Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев намерен подать в суд на провокаторов, распространяющих о нем ложную информацию. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на рассмотрении Чуйского областного суда находится дело о мошенничестве, где в качестве обвиняемого проходит директор ОсОО «КоттонОушен» Фируза Ибрагимова. Ранее представитель компании Замира Ибрагимова обвинила министра сельского хозяйства в мошенничестве на $1 миллион.

В Минсельхозе привели выписку из обвинительного заключения заместителя прокурора Чуйской области. В результате преступных действий Фирузы Ибрагимовой в отношении гражданки А.Поспеловой причинен материальный ущерб на 1 миллион 760 тысяч сомов. Ей инкриминируют мошенничество — завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения.

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Кроме того, гражданину О.Пащенко причинен материальный ущерб на 3 миллиона 903 тысячи и 63 тысячи сомов. Фирузу Ибрагимову также обвиняют в мошенничестве.

В отношении Фирузы Ибрагимовой зарегистрировано заявление от гражданина Ч.Мамбеталиева. Войдя в доверие, она обманным путем завладела бриллиантами на 60 тысяч сомов и «Мерседесом». Правонарушение зарегистрировано в ЕРПП 19 апреля 2019 года.

«Все вышеперечисленное явно и безоговорочно доказывает, что в отношении министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбека Чодуева идет определенная информационная атака клеветнического характера. В свою очередь он намерен подать в суд на тех, кто стоит за этими провокациями», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что Эркинбек Чодуев стал фигурантом еще одного скандала. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации для участия в Международной выставке Морского шелкового пути XXI века в Гуандуне с 23 по 26 августа номинировало заведующую отделом экспорта сельскохозяйственной продукции Анаркуль Беккулиеву.

Однако в связи с тем, что расходы, связанные с посещением выставки в КНР, приглашающая сторона покрывает только приглашенным лицам не ниже уровня заместителя руководителя ведомства, Анаркуль Беккулиева, по данным Генпрокуратуры, самостоятельно подготовила проект справки с внесением заведомо недостоверных сведений о занятии ею должности заведующей отделом в ранге заместителя министра. Ее подписал заместитель министра Амангелди Исаев.

В соцсетях опубликовали справку, отметив, что Эркинбек Чодуев «похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку».

Генеральная прокуратура по итогам проведенной проверки в Минсельхозе по интернет-публикациям относительно выдачи справки с содержанием недостоверных сведений выявила нарушения законодательства.