Министра сельского хозяйства обвинили в продвижении своей компании «Ак-Текс»

Инициативная группа «Ариет» обвинила министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в продвижении своей компании «Ак-Текс». Об этом говорится в их письме.
По данным Министерства юстиции, учредителем «Ак-Текс» является Тотухан Мамажанова. В инициативной группе считают, что это супруга Эркинбека Чодуева. Директор компании Юлдаш Урайымович Чодуев — родной брат министра сельского хозяйства.
В отчете деятельности департамента механизации и энергообеспечения сельского хозяйства за девять месяцев 2017 года указано, что для создания совместного предприятия для сборки востребованной сельскохозяйственной техники узбекской стороне предложено ОсОО «Ак-Текс», которое расположено в Оше и имеет необходимую инфраструктуру — производственные и складские помещения, железнодорожную ветку, погрузочно-разгрузочные механизмы, коммуникации и подъездные пути.
Рассматривался вопрос о придании ОсОО «Ак-Текс» статуса выставочной площадки.