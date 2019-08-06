Министра сельского хозяйства обвинили в продвижении своей компании «Ак-Текс»

Инициативная группа «Ариет» обвинила министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в продвижении своей компании «Ак-Текс». Об этом говорится в их письме.

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Активисты отмечают, что при Эркинбеке Чодуеве в министерстве расцвела коррупция. «До прихода на государственную должность он был директором сельскохозяйственной фирмы «Ак-Текс». Она была устойчивой и приносила доход, однако Чодуев оставил свой бизнес и в 2014 году пошел работать заместителем министра сельского хозяйства. Дела «Ак-Текс» уверенно идут в гору. Обзаведясь новыми связями и имея весомый статус, Эркинбек Чодуев начал усиленно лоббировать интересы своей компании. На международных встречах, переговорах и сельскохозяйственных ярмарках чиновники продвигают «Ак-Текс» едва ли не как государственную фирму, заводят под нее международные контракты и выгодные договоры», — говорится в обращении.

По данным Министерства юстиции, учредителем «Ак-Текс» является Тотухан Мамажанова. В инициативной группе считают, что это супруга Эркинбека Чодуева. Директор компании Юлдаш Урайымович Чодуев — родной брат министра сельского хозяйства.

В отчете деятельности департамента механизации и энергообеспечения сельского хозяйства за девять месяцев 2017 года указано, что для создания совместного предприятия для сборки востребованной сельскохозяйственной техники узбекской стороне предложено ОсОО «Ак-Текс», которое расположено в Оше и имеет необходимую инфраструктуру — производственные и складские помещения, железнодорожную ветку, погрузочно-разгрузочные механизмы, коммуникации и подъездные пути.

Рассматривался вопрос о придании ОсОО «Ак-Текс» статуса выставочной площадки.