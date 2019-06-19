Новый глава Минсельхоза начал работу с выговоров, но не будет сокращать штат

Сорок сотрудников Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации получили выговоры. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Эркинбек Чодуев.

По его словам, основанием для выговоров послужила общественная критика в адрес министерства. «Я поставил требование перед работниками, мы должны усилить работу, создать условия для фермеров страны», — сказал Эркинбек Чодуев.

При этом министр не намерен сокращать штат ведомства.

«Многие, в том числе и парламент, высказывают критику, что у нас раздутый штат. У нас всего работают 4 тысячи 90 человек, включая районные отделы, а в самом аппарате 84 сотрудника. Я бы сказал, что по сравнению с другими наш аппарат намного скромнее. Недочеты в работе министерства были связаны с отсутствием единой политики», — считает он.