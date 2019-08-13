14:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Детей незаконно отдавали иностранцам за $2 тысячи. ГКНБ проведет проверку

В интернете размещено видео, в котором женщина, знакомая с сотрудниками Министерства труда и социального развития, рассказывает о незаконном усыновлении и торговле детьми.

По словам автора обращения, к этому причастны некая работница Минсоцразвития Жаныл и ее муж Марат, который предположительно работает в органах.

«Всеми делами с иностранцами занимается Марат. Цены на ребенка — от $2 тысяч. В этом деле замешаны агентство по усыновлению, Токмакский и Беловодский детские дома», — говорится в видеообращении.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров пояснил 24.kg, что в прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором представитель международной организации по усыновлению вел переговоры с сотрудником одного из управлений соцзащиты в Бишкеке, проводилось служебное расследование. По его итогам начальника управления по защите детей Жаныл Жумабаеву понизили в должности и перевели главным специалистом в Аламединский район.

«Она подала в суд и выиграла во всех трех инстанциях. На тот момент она была беременной. Есть решение Верховного суда, чтобы мы восстановили ее в должности», — отметил Улукбек Кочкоров.

Прежнее руководство министерства продлило аккредитацию международным организациям по усыновлению. Генеральная прокуратура проводила проверку и вынесла вердикт, что это незаконные действия.

«Положение об усыновлении состоит из коррупционных статей. Даны рекомендации, чтобы мы переработали положение и решили вопрос аккредитации. Я отменил аккредитацию трех организаций, подготовили новый проект положения об усыновлении. Генпрокуратура направила новое предписание, что я не имел права отменять старый приказ. Мне пришлось восстановить их аккредитацию», — сказал Улукбек Кочкоров.

По его словам, он уже направил в ГКНБ официальное обращение для проведения проверки на предмет причастности работников Министерства труда и социального развития к незаконному усыновлению или продаже детей.
Ссылка:
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
Международное усыновление. Кыргызстан изменит порядок аккредитации организаций
Усыновление детей в Кыргызстане. Когда бизнес важнее детской души
Международное усыновление. В Кыргызстане аккредитовано семь организаций
Международное усыновление в Кыргызстане. Коррупционные схемы
Международное усыновление. Как живут юные кыргызстанцы в Америке
Международное усыновление. В Кыргызстане закрылась часть иностранных организаций
Скандал в усыновлении. Минобразования начало расследование
Привлечь к ответственности чиновников за пропавших детей-сирот требует депутат
Популярные новости
Омурбек Бабанов возвращается в&nbsp;Бишкек. Что происходит сейчас Омурбек Бабанов возвращается в Бишкек. Что происходит сейчас
Дело Атамбаева. Следователи пришли за&nbsp;племянником бывшего президента Дело Атамбаева. Следователи пришли за племянником бывшего президента
Дело Атамбаева. Бывшему президенту предъявлено обвинение в&nbsp;коррупции Дело Атамбаева. Бывшему президенту предъявлено обвинение в коррупции
Дело Атамбаева. Бывший президент отказался сотрудничать со&nbsp;следствием Дело Атамбаева. Бывший президент отказался сотрудничать со следствием
Бизнес
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!