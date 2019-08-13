Детей незаконно отдавали иностранцам за $2 тысячи. ГКНБ проведет проверку

В интернете размещено видео, в котором женщина, знакомая с сотрудниками Министерства труда и социального развития, рассказывает о незаконном усыновлении и торговле детьми.

По словам автора обращения, к этому причастны некая работница Минсоцразвития Жаныл и ее муж Марат, который предположительно работает в органах.

«Всеми делами с иностранцами занимается Марат. Цены на ребенка — от $2 тысяч. В этом деле замешаны агентство по усыновлению, Токмакский и Беловодский детские дома», — говорится в видеообращении.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров пояснил 24.kg, что в прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором представитель международной организации по усыновлению вел переговоры с сотрудником одного из управлений соцзащиты в Бишкеке, проводилось служебное расследование. По его итогам начальника управления по защите детей Жаныл Жумабаеву понизили в должности и перевели главным специалистом в Аламединский район.

«Она подала в суд и выиграла во всех трех инстанциях. На тот момент она была беременной. Есть решение Верховного суда, чтобы мы восстановили ее в должности», — отметил Улукбек Кочкоров.

Прежнее руководство министерства продлило аккредитацию международным организациям по усыновлению. Генеральная прокуратура проводила проверку и вынесла вердикт, что это незаконные действия.

«Положение об усыновлении состоит из коррупционных статей. Даны рекомендации, чтобы мы переработали положение и решили вопрос аккредитации. Я отменил аккредитацию трех организаций, подготовили новый проект положения об усыновлении. Генпрокуратура направила новое предписание, что я не имел права отменять старый приказ. Мне пришлось восстановить их аккредитацию», — сказал Улукбек Кочкоров.

По его словам, он уже направил в ГКНБ официальное обращение для проведения проверки на предмет причастности работников Министерства труда и социального развития к незаконному усыновлению или продаже детей.