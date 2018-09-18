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Общество
Сюжет: Продажа детей (19)

Международное усыновление. В Кыргызстане аккредитовано семь организаций

В Кыргызстане аккредитовано семь иностранных организаций по усыновлению детей-сирот. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением закона в социальной сфере и защите прав детей Генпрокуратуры Нуржан Талантбек уулу.

США представляют агентство «Лайфлайн чилдрен сирвисиз», некоммерческая корпорация «Уорлд линкс ассошиейшн», некоммерческая организация «Экрос зе уолд эдопшнс», корпорация «Премьер адопшн эдженси», Всемирная американская ассоциация усыновления и агентство «Чилдренс хаус интернэшнл». Нидерланды — некоммерческий Фонд «Ребенок и будущее».

«С 2014 года иностранцы усыновили 93 ребенка. Генпрокуратура изучила положение о порядке аккредитации международных организаций. Надзорный орган выявил коррупцию и нарушения, позволяющие чиновникам по своему усмотрению проводить аккредитацию иностранных организаций, занимающихся усыновлением», — сказал Нуржан Талантбек уулу.
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