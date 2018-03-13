Международное усыновление. В Кыргызстане закрылась часть иностранных организаций

В Кыргызстане закрылись три зарубежные организации, занимавшиеся международным усыновлением в США, Германию и Швецию.
Как пояснили ИА «24.kg» в Министерстве труда и социального развития, решение о закрытии фирм приняли их головные офисы. Американская организация закрылась не только в Кыргызстане, но и в США.
«В Германию усыновления кыргызских детей не было: они зачастую хотят маленьких детей (до трех лет) и здоровых, а таких у нас нет. В Швецию усыновили только двоих», — добавили в министерстве.
Всего на сегодня в КР остается только восемь аккредитованных иностранных организаций, в том числе семь от США и одна от Нидерландов. Сертификаты выдают на три года.
С 2014-го по 2016 год иностранные граждане усыновили 66 маленьких кыргызстанцев.