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Общество

Международное усыновление. В Кыргызстане закрылась часть иностранных организаций

В Кыргызстане закрылись три зарубежные организации, занимавшиеся международным усыновлением в США, Германию и Швецию.

Как пояснили ИА «24.kg» в Министерстве труда и социального развития, решение о закрытии фирм приняли их головные офисы. Американская организация закрылась не только в Кыргызстане, но и в США.

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«В Германию усыновления кыргызских детей не было: они зачастую хотят маленьких детей (до трех лет) и здоровых, а таких у нас нет. В Швецию усыновили только двоих», — добавили в министерстве.

Всего на сегодня в КР остается только восемь аккредитованных иностранных организаций, в том числе семь от США и одна от Нидерландов. Сертификаты выдают на три года.

С 2014-го по 2016 год иностранные граждане усыновили 66 маленьких кыргызстанцев.
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