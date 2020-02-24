Дважды брошенная. Как суды ломают жизнь 15-летней Айназик в инвалидной коляске

За свои 15 лет Айназик Айдарова (имя и фамилия изменены) побывала в четырех детских домах. Сначала ее бросила родная мать, потом приемные родители. Гражданам США, желающим ее удочерить, кыргызские суды тоже отказали дважды.

«Это жестокое, бесчеловечное обращение с ребенком», — считает директор представительства корпорации «Уорлд Линкс Асошиэйшн» Чинара Абдылдаева. Она и Келли Мур рассказали 24.kg историю борьбы Айназик за право расти в любящей семье.

Со статусом «одинокая»

Родилась Айназик в 2004 году. Малышку подбросили к чужим людям, они решили ее удочерить. Когда она немного подросла, ей диагностировали детский церебральный паралич. В два годика ее сдали в Токмакский дом ребенка, в пять — перевели в Беловодский психоневрологический интернат. Через два года девочка оказалась в Покровском доме-инвалидов, а еще через несколько лет — в Джалал-Абадском психоневрологическом интернате. В 2017-м ее снова перевели в Беловодское, где она и живет сегодня.

В одной из справок был указан статус девочки — «одинокая». А ведь у нее тогда были, хоть и приемные, но родители.

В чем смысл такого усыновления, когда ребенок всю свою жизнь проводит в стенах детского дома? Брошенный и всеми забытый. В стране приоритет национального усыновления, но результат, как мы видим, не всегда положительный.

Судьбоносная встреча

В августе 2016 года Келли Мур с супругом Рэем приехали в Кыргызстан в составе волонтерской группы, чтобы помочь детям со специальными нуждами (проводить физиотерапию). Так они познакомились с Айназик, тогда ей было 12.

Девочка не могла ходить, только ползала, отчего образовались большие мозоли. «Несмотря на все лишения, поразило то, что Айназик оставалась доброй и обаятельной. Она улыбалась, смеялась, мимо нее нельзя было пройти, — вспоминает Келли Мур. — Это яркая, творческая девочка, которой мы захотели помочь».

Келли и Рэй решили удочерить Айназик, но тогда они еще не знали, что она не сирота. Они начали собирать документы в США, а волонтеры, оставшиеся в Кыргызстане, регулярно напоминали девочке о том, что ее помнят и любят.

В 2017 году супруги Мур подали документы, но их вернули из-за несоответствия перевода. Летом 2018-го подали повторно, на что в Министерстве труда и социального развития ответили, что у девочки есть приемные родители. Больше года решался вопрос об отмене удочерения Айназик через Каракольский суд. И лишь в 2019-м семья Мур была зарегистрирована в госбанке данных кандидатов-усыновителей и получила направление на встречу с ребенком.

«Мы стараемся уделять Айназик столько внимания, сколько возможно. Очень жаль упущенного времени, за которое она так сильно выросла! Фото и видео с ней мы показали своим детям в США, они с нетерпением ждут Айназик. Младшая дочь Нина очень хочет, чтобы у нее появилась старшая сестра», — сказала Келли Мур.

Девочки, кстати, уже познакомились. «Мальчиков я еще не видела, а Нину просто обожаю», — улыбается Айназик на видео. Она четко отвечает на все вопросы, рассказывает об успехах и сложностях в учебе. «Примеры решаю на пятерки, а вот писать и читать сложно», — признается девочка.

Заниматься математикой и письмом она начала лишь в 12 лет, поскольку в диагнозе написано, что у нее тяжелая умственная отсталость.

«У Айназик ясный ум, она хорошо рассуждает и великолепно шутит. Чувство юмора для меня — показатель высокого интеллекта. Поэтому возникает вопрос, кто поставил такой диагноз. И у меня есть неофициальный ответ — без него ребенка просто не определят в такие учреждения. Посмотрите, как прекрасно рисует девочка», — показывает ее работы Чинара Абдылдаева.

Рэй и Келли Мур — педагоги, руководят некоммерческой организацией, консультируют фостерные семьи. Воспитывают троих усыновленных детей (двух мальчиков из Гватемалы и девочку из США). Глава семейства 1949 года рождения, поэтому по кыргызским законам он не может выступать усыновителем, но дал свое согласие Келли. Ей 40 лет.

Что не понравилось суду

Несмотря на то, что семья предоставила необходимый пакет документов, в удочерении Айназик им отказано. Такое решение вынес Московский районный суд, а Чуйский областной оставил его в силе. Потенциальные родители намерены обжаловать решение в Верховном суде, а также обратиться с письменным заявлением в Минсоцразвития и аппарат омбудсмена по вопросу нарушения прав ребенка.

Какие основания для отказа возникли у судей? В 2010 году у Рэя нашли рак. Мужчина его победил, но после серьезной болезни мужа у Келли появилась тревожность, которая контролировалась препаратами. В настоящее время она уже не принимает лекарства, однако суд не учел обновленное медицинское заключение.

Тревожность не входит в список заболеваний, которые бы стали препятствием для усыновления ребенка. Согласно медицинскому заключению Келли Мур способна выполнять родительские обязанности.

Возникли у суда вопросы и по материальным возможностям Мур, хотя справка о финансовой стабильности имеется. Представленные документы, по словам Чинары Абдылдаевой, не были изучены судом в совокупности.

Сама Айназик дважды устно подтвердила в суде свое желание быть удочеренной, а также дала письменное согласие, но на заседании не смогла ответить, как любят ее родители.

Какие признания ожидала услышать судья от ребенка, вся сознательная жизнь которого прошла в детских домах?

«Мы ее не оставим»

Приглашенный в суд независимый специалист из Республиканского центра психического здоровья вынесла заключение, что интеллект ребенка первично сохранный. «У девочки хорошая обучаемость и высокий потенциал. Большим стимулом в образовании ребенка является и то духовное родство, которое возникло между приемными родителями и девочкой. Она стала стремиться к знаниям, поверив, что в будущем у нее будет возможность применить свои знания в профессии. Сейчас она очень нуждается в инклюзивном образовании», — говорится в заключении психолога.

Школа в США, где живет семья Мур, готова принять новую ученицу из Кыргызстана. «У нас очень много ресурсов, которые направлены на уход за людьми с особыми нуждами. Они — часть нашего общества. Нас не пугает диагноз Айназик и то, что она передвигается на коляске», — подчеркнула Келли Мур.

Каждое расставание с Келли и Рэем разрывает сердце Айназик. Она плачет и искренне не понимает, что мешает им быть вместе.