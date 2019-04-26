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Общество

Международное усыновление. Кыргызстан изменит порядок аккредитации организаций

В Кыргызстане предлагают изменить порядок аккредитации иностранных организаций по международному усыновлению. Министерство труда и социального развития на общественное обсуждение вынесло проект постановления правительства.

Как отмечено в справке-обосновании, в начале 2018 года принято постановление правительства «О вопросах аккредитации в Кыргызстане представительств иностранных организаций по международному усыновлению», однако в нем Генеральная прокуратура обнаружила коррупционные риски.

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К ним отнесли отсутствие аргументированных сроков рассмотрения заявлений на аккредитацию, нормы, обязывающие публикацию актов, принятых по аккредитации на сайте уполномоченного органа, сроков повторной аккредитации, мониторинга аккредитованных представительств.

В связи с этим действующее положение предлагают признать утратившим силу, так как количество вносимых в действующую редакцию изменений и дополнений составляет более половины текста.

«Принятие данного проекта упорядочит процедуру аккредитации представительств в соответствии с Гаагской конвенцией, обеспечит максимальную прозрачность процедуры аккредитациии и проведения мониторинга представительств», — отмечается в документе.
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