Медиаэксперт Азамат Тынаев считает, что ситуация вокруг «Апрель ТВ» была неизбежной.
По мнению медиаэксперта, следственные органы должны четко и понятно разъяснить общественности, на каком основании блокируется работа СМИ. «Наверняка у власти есть какие-то оправдания, базирующиеся на основаниях с точки зрения закона. Вот это сейчас самое важное. С арестом все понятно. Но сказать просто «арест» недостаточно. Какие основания? Что они там ищут? Какую-то информацию в компьютерах, в электронной почте сотрудников? Следствие должно четко сказать для того, чтобы избавить нас от тумана. Потому что сейчас журналисты поставлены в сложную ситуацию», — полагает Азамат Тынаев.
Он также добавил, что СМИ — это не здание, не павильоны, студии. «СМИ — это люди прежде всего. Другой вопрос — имеют ли право журналисты продолжать работать уже не в формате цифрового ТВ, а через свои страницы в социальных сетях и на YouTube», — заключил Азамат Тынаев.
Следственные органы накануне блокировали работу телеканала «Апрель ТВ». Вечером в здание «Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании, прибыли сотрудники спецназа, они вывели работников и наложили арест на все имущество.
Сообщается, что работникам телекомпании дали лишь 5 минут на сборы. Вся аппаратура и даже некоторые личные вещи сотрудников «Апрель ТВ» остались в помещениях.