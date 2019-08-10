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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Азамат Тынаев: Ситуация вокруг «Апрель ТВ» — неизбежное зло

Медиаэксперт Азамат Тынаев считает, что ситуация вокруг «Апрель ТВ» была неизбежной.

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«Произошедшее с Алмазбеком Атамбаевым — это беспрецедентно для Кыргызстана. Про «Апрель» мы изначально знали, что это его телеканал. Думать, что ситуация с Атамбаевым взорвется и осколками не заденет «Апрель ТВ», — это не по-взрослому. Мы знаем, как у нас жизнь в стране устроена. Я воспринимаю это как неизбежное зло» — так он прокомментировал 24.kg ситуацию вокруг телеканала «Апрель».

По мнению медиаэксперта, следственные органы должны четко и понятно разъяснить общественности, на каком основании блокируется работа СМИ. «Наверняка у власти есть какие-то оправдания, базирующиеся на основаниях с точки зрения закона. Вот это сейчас самое важное. С арестом все понятно. Но сказать просто «арест» недостаточно. Какие основания? Что они там ищут? Какую-то информацию в компьютерах, в электронной почте сотрудников? Следствие должно четко сказать для того, чтобы избавить нас от тумана. Потому что сейчас журналисты поставлены в сложную ситуацию», — полагает Азамат Тынаев.

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Он не исключает, что следственные органы не предоставят полной информации, ссылаясь на тайну следствия. «Неизвестно, на какой срок их блокировали, что дальше будет. Если под видом ареста здания, помещений, оборудования, техники они предполагают фактическое закрытие телеканала, выкидывают журналистов на улицу, лишают их профессии, в таком случае ситуация приобретает совсем иной ракурс. Журналистское сообщество должно действовать по-иному, выступать с другими лозунгами», — отметил собеседник.

Он также добавил, что СМИ — это не здание, не павильоны, студии. «СМИ — это люди прежде всего. Другой вопрос — имеют ли право журналисты продолжать работать уже не в формате цифрового ТВ, а через свои страницы в социальных сетях и на YouTube», — заключил Азамат Тынаев.

Следственные органы накануне блокировали работу телеканала «Апрель ТВ». Вечером в здание «Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании, прибыли сотрудники спецназа, они вывели работников и наложили арест на все имущество.

Сообщается, что работникам телекомпании дали лишь 5 минут на сборы. Вся аппаратура и даже некоторые личные вещи сотрудников «Апрель ТВ» остались в помещениях.
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