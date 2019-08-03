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Общество

Кыргызстан к 2021 году должен перейти на биометрические загранпаспорта

В Государственной регистрационной службе 24.kg рассказали, когда объявят повторный тендер на бланки биометрических загранпаспортов.

Тендер не могут объявить, пока не закончатся судебные разбирательства с Garsu Pasaulis.

«Биометрические паспорта обязательно будут вводиться. Это требование времени. К примеру, Саудовская Аравия и США уже предупреждают, что при въезде необходимы биометрические паспорта. Пока это только предупреждение, а не требование. Но к 2021 году мы должны их ввести. В течение 2020-го следует провести тендер», — пояснили в ГРС.

Напомним, скандал в ГРС разгорелся из-за того, что первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS сообщили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела начала следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.
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