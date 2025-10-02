22:37
Гражданам РФ до 14 лет запретят въезд в Кыргызстан без загранпаспорта

С 20 января 2026 года граждане России младше 14 лет больше не смогут пересекать границу с Казахстаном, Беларусью, Абхазией, Южной Осетией и Кыргызстаном по свидетельству о рождении. Для поездки в эти страны потребуется загранпаспорт, сообщили в миграционной службе МВД РФ.

Уточняется, что требование будет действовать вне зависимости от того, едут дети с родителями или в сопровождении других взрослых.

Тем, кто успеет пересечь границу по свидетельству о рождении до 20 января следующего года, разрешат вернуться обратно в Россию по тому же документу.
