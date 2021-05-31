ГРС начала выпускать срочные загранпаспорта. Расценки

Государственная регистрационная служба начала выпуск срочных общегражданских (заграничных) паспортов образца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В срочном режиме общегражданский паспорт можно получить за три часа, два, четыре и восемь дней.
Стоимость загранпаспорта, 34 страницы:
- восемь дней — 2 тысячи 300 сомов с учетом комиссии банка;
- четыре дня — 2 тысячи 665 сомов;
- два дня — 3 тысячи 10 сомов;
- три часа — 6 тысяч 475 сомов.
Стоимость документа при перемене ФИО и национальности:
- восемь дней — 2 тысячи 400 сомов с учетом комиссии банка;
- четыре дня — 2 тысячи 765 сомов;
- два дня — 3 тысячи 110 сомов;
- три часа — 6 тысяч 575 сомов.
Замена загранпаспорта:
- восемь дней — 2 тысячи 500 сомов с учетом комиссии банка и госпошлины;
- четыре дня — 2 тысячи 865 сомов;
- два дня — 3 тысячи 210 сомов;
- три часа — 6 тысяч 675 сомов.
Оформление документов и выдача биометрических загранпаспортов производятся в любом ЦОНе независимо от места жительства.