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Общество

ГРС начала выпускать срочные загранпаспорта. Расценки

Государственная регистрационная служба начала выпуск срочных общегражданских (заграничных) паспортов образца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В срочном режиме общегражданский паспорт можно получить за три часа, два, четыре и восемь дней.

Стоимость загранпаспорта, 34 страницы:

  • восемь дней — 2 тысячи 300 сомов с учетом комиссии банка;
  • четыре дня — 2 тысячи 665 сомов;
  • два дня — 3 тысячи 10 сомов;
  • три часа — 6 тысяч 475 сомов.

Стоимость документа при перемене ФИО и национальности:

  • восемь дней — 2 тысячи 400 сомов с учетом комиссии банка;
  • четыре дня — 2 тысячи 765 сомов;
  • два дня — 3 тысячи 110 сомов;
  • три часа — 6 тысяч 575 сомов.

Замена загранпаспорта:

  • восемь дней — 2 тысячи 500 сомов с учетом комиссии банка и госпошлины;
  • четыре дня — 2 тысячи 865 сомов;
  • два дня — 3 тысячи 210 сомов;
  • три часа — 6 тысяч 675 сомов.

Оформление документов и выдача биометрических загранпаспортов производятся в любом ЦОНе независимо от места жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195817/
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