ГРС начала выпускать срочные загранпаспорта. Расценки

Государственная регистрационная служба начала выпуск срочных общегражданских (заграничных) паспортов образца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В срочном режиме общегражданский паспорт можно получить за три часа, два, четыре и восемь дней.

Стоимость загранпаспорта, 34 страницы:

восемь дней — 2 тысячи 300 сомов с учетом комиссии банка;

четыре дня — 2 тысячи 665 сомов;

два дня — 3 тысячи 10 сомов;

три часа — 6 тысяч 475 сомов.

Стоимость документа при перемене ФИО и национальности:

восемь дней — 2 тысячи 400 сомов с учетом комиссии банка;

четыре дня — 2 тысячи 765 сомов;

два дня — 3 тысячи 110 сомов;

три часа — 6 тысяч 575 сомов.

Замена загранпаспорта:

восемь дней — 2 тысячи 500 сомов с учетом комиссии банка и госпошлины;

четыре дня — 2 тысячи 865 сомов;

два дня — 3 тысячи 210 сомов;

три часа — 6 тысяч 675 сомов.

Оформление документов и выдача биометрических загранпаспортов производятся в любом ЦОНе независимо от места жительства.