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Общество

Первые биометрические загранпаспорта их обладатели получат только в конце мая

Процесс прохождения контроля и персонификации биометрического загранпаспорта займет 18 рабочих дней. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

В ведомстве подтвердили, что с 3 мая начнут принимать документы на получение таких паспортов. При этом срочную персонификацию биометрического загранпаспорта КР планируется внедрить в конце мая.

«До конца апреля текущего года операторы центров обслуживания населения будут осуществлять прием заявлений на оформление общегражданских паспортов КР образца 2006 года. Просим тех, кто в ближайшее время планирует зарубежные поездки и кому нужен загранпаспорт КР, оформить его в ЦОНах и паспортных подразделениях по республике в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191751/
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