В Бишкеке проверили захоронение сибирской язвы в жилмассиве «Ала-Тоо»

В Бишкеке проверили состояние саркофага сибиреязвенного захоронения в жилом массиве «Ала-Тоо». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

МТУ № 3 поручено найти средства для бетонирования трещин поверхности саркофага, которые периодически возникают из-за воздействия окружающей среды. Отделу ЖКХ и местному территориальному управлению — усилить профилактические работы с жителями жилмассива по недопущению выпаса скота вблизи опасного объекта, а также постоянно проводить очистку от мусора внутренней и прилегающей территории саркофага.

Кроме того, рекомендовано еще раз обозначить территорию саркофага обновленными информационными стендами на государственном и официальном языках.

Добавим, что в 1940-е годы здесь захоронили больных сибирской язвой животных, но в начале 1990-х участки незаконно поделили и продали.