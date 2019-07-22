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Общество

В новой зоне отдыха на улице Ибраимова установили фонари

В Бишкеке завершили строительство сетей наружного освещения в новой зоне отдыха на улице Ибраимова между Боконбаева и путепроводом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Бишкексвет проложил новый кабель и установил 24 светильника.

«Теперь жители Свердловского района смогут спокойно гулять в новой зоне отдыха возле путепровода с обеих сторон улицы Ибраимова. Работы почти завершены», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что с вопросами работы уличного освещения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по номерам: 0312463089, 0312576351, а также оставить заявку можно через WhatsApp по номеру 0777902115.
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