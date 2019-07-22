В новой зоне отдыха на улице Ибраимова установили фонари

В Бишкеке завершили строительство сетей наружного освещения в новой зоне отдыха на улице Ибраимова между Боконбаева и путепроводом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Бишкексвет проложил новый кабель и установил 24 светильника.

«Теперь жители Свердловского района смогут спокойно гулять в новой зоне отдыха возле путепровода с обеих сторон улицы Ибраимова. Работы почти завершены», — отметили в муниципалитете.