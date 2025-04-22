Мэрия установила уличное освещение в жилмассиве «Биримдик-Кут»

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» завершило работы по устройству уличного освещения в жилмассиве «Биримдик-Кут», который вошел в состав Свердловского района столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках проекта специалисты предприятия установили 200 современных светильников, протянули более 5 тысяч 400 метров самонесущего изолированного провода (СИП) и смонтировали 68 опор наружного освещения. В результате район стал полностью освещенным, что значительно повысило уровень комфорта и безопасности.







Отмечается, что «Биримдик-Кут» — один из самых оживленных районов города, и появление уличного освещения здесь — важный шаг к более комфортной среде. Теперь жители смогут спокойно гулять по улицам в темное время суток.