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Общество

Мэрия установила уличное освещение в жилмассиве «Биримдик-Кут»

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» завершило работы по устройству уличного освещения в жилмассиве «Биримдик-Кут», который вошел в состав Свердловского района столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках проекта специалисты предприятия установили 200 современных светильников, протянули более 5 тысяч 400 метров самонесущего изолированного провода (СИП) и смонтировали 68 опор наружного освещения. В результате район стал полностью освещенным, что значительно повысило уровень комфорта и безопасности.

На торжественном включении уличного освещения присутствовали аким Свердловского района Капарбек Адиев и директор МП «Бишкексвет» Эльдияр Токтогонов.

Отмечается, что «Биримдик-Кут» — один из самых оживленных районов города, и появление уличного освещения здесь — важный шаг к более комфортной среде. Теперь жители смогут спокойно гулять по улицам в темное время суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326900/
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