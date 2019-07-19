09:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мойте руки перед едой. Минздрав предупреждает о росте кишечных инфекций

Министерство здравоохранения сообщило, каким заболеваниям подвержены жители Бишкека.

Читайте по теме
Овощи, ягоды, домашние консервы. Как не угодить с пикника на больничную койку

По данным ведомства, наиболее распространенные — сальмонеллез и дизентерия. Отмечается, что сальмонелла и микробы дизентерии выдерживают замораживание, соление и копчение, не изменяя вкуса и внешнего вида продуктов.

«Весна и лето — время, когда наступает сезон овощей и фруктов. В это же время из-за ухудшения условий хранения пищевых продуктов в летние месяцы возрастает риск заражения острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Наиболее восприимчивы к этим заболеваниям дети в возрасте до года, а также лица с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в Минздраве.

По итогам шести месяцев 2019 года в столице зарегистрировали 1 тысячу 773 больных острыми кишечными инфекциями, причем 84 процента из них — дети до 14 лет (1 тысяча 491 случай).

Медики поясняют, что основную роль в распространении кишечных заболеваний играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены.
Ссылка:
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начался рост кишечных инфекций. Больных размещают в коридорах
Мойте руки! Медики прогнозируют рост кишечных инфекций в Кыргызстане
Кишечные инфекции. С мая 2017-го ситуация не стабилизируется
Республиканская инфекционная больница готовится к летнему сезону
Популярные новости
Атамбаев подтвердил, что он&nbsp;заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата
Алмазбека Атамбаева пригласили в&nbsp;Россию. Он&nbsp;думает над предложением Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Мелкая провокация чиновников Бишкека с&nbsp;портретом президента. Будут наказаны Мелкая провокация чиновников Бишкека с портретом президента. Будут наказаны
Бизнес
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;MegaCom Зарабатывайте на входящих звонках вместе с MegaCom
ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за&nbsp;шесть месяцев 2019 года ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года