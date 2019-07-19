Мойте руки перед едой. Минздрав предупреждает о росте кишечных инфекций

Министерство здравоохранения сообщило, каким заболеваниям подвержены жители Бишкека.

По данным ведомства, наиболее распространенные — сальмонеллез и дизентерия. Отмечается, что сальмонелла и микробы дизентерии выдерживают замораживание, соление и копчение, не изменяя вкуса и внешнего вида продуктов.

«Весна и лето — время, когда наступает сезон овощей и фруктов. В это же время из-за ухудшения условий хранения пищевых продуктов в летние месяцы возрастает риск заражения острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Наиболее восприимчивы к этим заболеваниям дети в возрасте до года, а также лица с ослабленным иммунитетом», — подчеркнули в Минздраве.

По итогам шести месяцев 2019 года в столице зарегистрировали 1 тысячу 773 больных острыми кишечными инфекциями, причем 84 процента из них — дети до 14 лет (1 тысяча 491 случай).

Медики поясняют, что основную роль в распространении кишечных заболеваний играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены.