«Безопасный город». Путаница со знаками: как не напороться на штраф

С запуском проекта «Безопасный город» водители все чаще жалуются на неправильно установленные знаки, которые ко всему прочему не соответствуют ГОСТу. Такая активность кыргызстанцев объясняется просто: если раньше, к примеру, при несоблюдении движения по полосам отделывались легким испугом, то теперь штраф составляет 3 тысячи сомов.

24.kg совместно с Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД разбиралось, какие знаки установлены неверно.

Первый прецедент

В Кыргызстане только три водителя смогли оспорить штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные камерами «Безопасного города». Один из них активист Акин Токталиев. Правда, его жалобу на не соответствующие ГОСТу знаки суд не удовлетворил. Но штраф отменил, так как дорожные службы неверно нанесли разметку.

По мнению истца, в Бишкеке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу установленный знак «Направления движения по полосе» не предусмотрен действующим ГОСТом. ГУОБДД уверяет, что знаки отвечают стандартам и ПДД.

«Трактовка Акина Токталиева неверна, так как он ссылается на рисунки, указанные в ПДД, утверждая, что конфигурация стрелок на дорожном знаке 5.8.1 не может изменяться и они должны быть точно такими, как на рисунке, а установленный знак на перекрестке незаконный. Однако рисунки дорожных знаков в ПДД приведены для наглядности, в качестве примера из множества различных вариантов конфигурации стрелок», – пояснили в ведомстве.

Дорожные знаки изготавливаются и устанавливаются согласно межгосударственному ГОСТу 32945-2014 и должны соответствовать реальной планировке, требуемым направлениям движения и реальной схеме организации движения.

К примеру, в ПДД на рисунке дорожного знака 5.8.2 «Направления движения по полосе» нет конфигурации стрелки, разрешающей поворот налево, но четко прописано, что знаки 5.8.1 и 5.8.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, допускают и разворот с этой полосы.

Это же касается и знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 4.7 «Ограничение минимальной скорости» и 5.18 «Рекомендуемая скорость». На знаке для примера указывается величина, однако меняется исходя от организации дорожного движения на участке дороги.

Планировка на пересечении Молодой Гвардии и Жибек Жолу не позволяет установить дорожный знак 5.8.1, который указан на рисунке в ПДД. Если двигаться по бульвару с юга на север до проспекта Жибек Жолу, имеется три полосы движения в одном направлении. После проезда перекрестка прямо имеется только две полосы. Разрешение движения транспорта с третьей полосы прямо приведет к выезду на полосу встречного движения и создаст помехи для встречного и попутного транспорта.

Автомобилисты отмечают, что знак 5.8.1 «Направления движения по полосам» относится к информационно-указательным, следовательно, носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Однако пункт 1.3 ПДД гласит: участники движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, разметки.

Внимание! Знак индивидуального проектирования

Многие водители встречали на своем пути табло синего цвета «Внимание! Школа. Дети». На нем размещен знак ограничения скорости до 40 километров в час.

Фото 24.kg. Знак «Внимание! Школа. Дети» установлен неверно

К примеру, по трассе Бишкек – Кара-Балта возле каждой школы установлены такие знаки. За ними частенько стоят инспекторы и ловят нарушителей за превышение скорости.

В Правилах дорожного движения такого знака вообще нет.

Его правильно называть знаком индивидуального проектирования. Как пояснил 24.kg начальник ГУОБДД Азамат Исраилов, если за таким табло отсутствуют отдельно установленные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.21 «Дети», то водитель может двигаться со скоростью 60 километров в час. В этом случае инспекторы не имеют права его штрафовать, так как знаки установлены неверно.

Возле столичных учебных заведений знак индивидуального проектирования зачастую установлен верно – за ним следуют запрещающий знак 3.24 и предупреждающий 1.21.

Фото 24.kg. Знак «Внимание! Школа. Дети» установлен верно

Знак индивидуального проектирования не относится к запрещающим.

Не вводите в заблуждение

Начальник отдела дорожного надзора ГУОБДД Талантбек Ибраев помог разобраться с некоторыми знаками. Глава инспекторов подтвердил, что они установлены неверно.

Многие уверены, что знаки устанавливает ГУОБДД. Это не так. Знаки устанавливают местные власти, в столице – МП «Бишкекасфальтсервис».

ГУОБДД занимается только надзором.

К примеру, по улицам Киевской и Московской одностороннее движение с полосой для общественного транспорта. Там установлен знак 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств». В описании этого знака указано: полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, движущихся попутно общему потоку.

По Киевской и Московской общественный транспорт движется навстречу общему потоку машин. Значит, необходимо устанавливать знак 5.10.1.

По улице Мамбетова возле школы № 66 установлено два «лежачих полицейских», обозначенных знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.16 «Неровная дорога». В ПДД последний описан так: участок дороги, имеющий неровности у проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами).

Фото 24.kg. Неверно установленный знак 1.16 «Неровная дорога»

На этом участке следует установить знак 1.16.1 «Искусственная неровность» – участок дороги с искусственной неровностью для принудительного снижения скорости. Устанавливается на дорогах вблизи школ, детских садов.

Нередко при установке временных дорожных знаков возникает путаница. Недавно на ремонт закрыли улицу Кулатова. На знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» повесили знак 4.1.1, который не запрещает поворот направо. Перед ним так и остался знак 4.1.1 «Движение прямо».

На Панфилова остался знак 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением», хотя улица временно стала двусторонней. По схеме движения и вовсе непонятно, как двигаться.

В селах водителям и вовсе приходится догадываться, какой установлен знак. Многие из них выгорели, часть изображений стерлась.

Ждите новых правил

За шесть месяцев 2019 года выявлено 8 тысяч 267 недостатков содержания дорог. По ним дано 5 тысяч 165 предписаний, оштрафовано 182 физических и юридических лица на 668 тысяч 750 сомов, в госорганы направлено 847 информаций по содержанию дорог.

По новому Кодексу о нарушениях госорганы не штрафуют за нарушение содержания дорог.

По словам Талантбека Ибраева, у всех дорог должны быть паспорта, однако у мэрии их нет. «В паспорте указывается ширина проезжей части, а также какие следует установить знаки, как нанести разметку. По сути, в Бишкекасфальтсервисе работают не специалисты, поэтому знаки порой не соответствуют. После обращения граждан по соцсетям или по телефону доверия мы даем указание переустановить знаки», – рассказал он.

В Бишкеке отсутствует 2 тысячи 346 знаков.

Существующие правила приняты в 1999 году. Талантбек Ибраев согласен, что их пора обновить и дополнить комментариями. ГУОБДД уже приступило к разработке новых ПДД. До декабря их внесут в правительство. Любой участник дорожного движения может внести свои предложения и замечания.

Все указанные 24.kg примеры в ведомстве обещали передать дорожным службам для устранения несоответствий.