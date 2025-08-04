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Экономика

В школе в селе Ак-Моюн проведут капитальный ремонт на 40 миллионов сомов

В школе в селе Ак-Моюн проведут капитальный ремонт на 40 миллионов сомов. Объявлен тендер, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Нарынское областное управление капитального строительства при департаменте жилищно-гражданского строительства объявило тендер на капитальный ремонт средней школы имени Койчуманова в селе Ак-Моюн Ат-Башинского района.

Метод закупок неограниченный. На реконструкцию здания планируется потратить 40 миллионов 958 тысяч 224 сома. Ее проведут за счет средств из республиканского бюджета по контракту.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338379/
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