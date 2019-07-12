Афиша Бишкека на выходные: фестиваль, выставки, мастер-классы

Акции, концерты, фестивали, кино

13 июля. Просмотр фильма «Маленький Будда»

Знакомимся, делимся своими впечатлениями после фильма, пьем чай с вегетарианскими вкусностями. Улица Токтогула, 213.

13-14 июля. Конкурс красоты Miss ring gerl

Конкурс красоты и профессиональных навыков девушек, представляющих ММА для участия в обязательной шоу-программе боев.

Федерация ММА и панкратиона Кыргызстана, 18.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

13 июля. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.00.

13 июля. Встреча «Женщины КР, объединяйтесь!»

Дорогие девушки и женщины, за чашечкой кофе давайте познакомимся, обсудим, что мы можем сделать для нашего общества.

Sierra Coffee (проспект Манаса), 13.00-16.00.

13 июля. Экшен-квест «Марвел»

Организаторы проверят уровень твоей смекалки, находчивости и протестируют твои знания Вселенной Марвел. Собирай свой отряд Мстителей и регистрируй команду по телефону 0505991899.

ТЦ «Ала-Арча», 18.30.

13 июля. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.

Для детей

13 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.