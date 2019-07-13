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Общество

Цифра дня. 1,5 миллиона человек ежегодно в мире сводят счеты с жизнью

Уровень самоубийств в Центральной Азии превышает общемировой показатель. Об этом сообщает Университет Центральной Азии.

Самоубийства являются важной темой для исследовательской работы, ведь они влияют на показатели преждевременной смерти. Ежегодно по всему миру жизнь самоубийством заканчивают около 1,5 миллиона человек — 22,5 миллиона потерянных лет жизни. 76 процентов случаев происходят в странах с низким и средним уровнем доходов, из которых на одну только Азию приходится 60 процентов случаев.

В Центральной Азии уровень самоубийств превышает глобальный показатель, составляющий 11,4 случая на 100 тысяч человек, а самые высокие цифры наблюдаются в Казахстане — 48,1 случая. В Туркменистане показатель составляет 15,8, в Узбекистане — до 13,6, в Кыргызстане — 13,4. Самый низкий уровень зафиксирован в Таджикистане — 7,2 случая на 100 тысяч человек.
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