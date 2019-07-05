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Общество

Ночной кошмар. Змея позвонила в дверь и попала на видео

В американском штате Техас змея вскарабкалась по стене и позвонила в дверь. Видеозаписью происшедшего заинтересовался портал UPI.

Жительница города Конверс Белинда Мунис (Belinda Muniz) сообщила, что в первом часу ночи в ее дверь позвонили. Американка пошла открывать дверь и увидела, что за ней находится змея. Произошло это в воскресенье, 30 июня.

На записи с камер видеонаблюдения, которую женщина опубликовала в интернете, видно, как рептилия медленно ползет вверх по стене, а потом нажимает головой на дверной звонок.

Мунис надеется, что ее ролик напомнит людям о том, что нужно всегда быть осторожными и остерегаться змей в жару.

Чаще всего змеи встречаются в местах с теплым климатом. К примеру, на острове Кеймада-Гранди в Атлантическом океане не осталось людей, потому что там обитают опасные рептилии. Власти Бразилии, которой принадлежит остров, запрещают его посещать.
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