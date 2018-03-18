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Общество

Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы

Фермер из американского штата Флорида нашел на своем участке двухголового удава. Как отмечают ученые, подобные рептилии являются значительной редкостью. Об этом сообщает www.nationalgeographic.com

Мужчина отнес змею ветеринарам, которые определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе. Специалисты отмечают, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде.

Однако, эксперты заявили, что вероятность того, что подобная змея сумеет самостоятельно выжить в дикой природе, крайне мала. Змея имеет потребности в пище, которые не сможет удовлетворить.

Помимо необходимости добывать больше пищи, чем обычной змее, у рептилий с двумя головами наблюдается и другая особенность. Специалисты отмечают, что головы могут драться друг с другом за пищу.
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