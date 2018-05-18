В Индонезии бесстрашные дети оседлали гигантского питона

Тысячи пользователей Интернета с ужасом и изумлением наблюдали, как две индонезийские девочки, лет 5-7 на вид, бесстрашно уселись верхом на медленно ползущего гигантского питона и проехали на нем верхом. Об этом сообщил RG Digital.

Змея, словно и не чувствуя на себе вес юных наездниц, ползет по своим делам и даже не пытается избавиться от девочек. Судя по царящему в ролике искреннему веселью, такие катания не редкость.

Пользователи в комментариях попытались разгадать секрет миролюбивого настроения питона и пришли к выводу, что змея на момент съемок была сытой.