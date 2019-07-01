17:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Священнослужитель Абдишукур Нарматов объяснил, зачем ездил в дом Атамбаева

Председатель совета улемов ДУМК Абдишукур Нарматов просит не политизировать его визит в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом говорится в заявлении, распространенном от его имени.

По его словам, главная цель его встречи с бывшим главой государства — призыв к миру.

«Мое посещение дома Алмазбека Атамбаева политизировали. Я ездил совершить хатм Корана. Религиозные деятели всегда служили вере народа, миру и единству. Мое желание и действие направлены только на это. К сожалению, некоторые готовы интерпретировать все по-своему. Хочу сказать, что у меня не было и нет никаких политических целей», — заявил Абдишукур Нарматов.

Отметим, фото Абдишукура Нарматова в доме Алмазбека Атамбаева опубликовал один из сторонников бывшего президента на странице Facеbook. Позже он удалил пост.
Ссылка:
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев готов ответить за то, что привел Сооронбая Жээнбекова к власти
Сторонники Алмазбека Атамбаева выйдут на митинг в его поддержку 3 июля
Алмазбек Атамбаев не боится за безопасность своих сторонников
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Алмазбек Атамбаев рассказал, на чьи деньги построил дом в Госрезиденции
Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не назовет имена поддерживающих его людей
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
&laquo;Умные лекарства&raquo; не&nbsp;только продлевают жизнь, но&nbsp;и&nbsp;повышают ее&nbsp;качество «Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество
Отдых в&nbsp;Кыргызстане. Семь лайфхаков для иностранного туриста Отдых в Кыргызстане. Семь лайфхаков для иностранного туриста