Священнослужитель Абдишукур Нарматов объяснил, зачем ездил в дом Атамбаева

Председатель совета улемов ДУМК Абдишукур Нарматов просит не политизировать его визит в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом говорится в заявлении, распространенном от его имени.

По его словам, главная цель его встречи с бывшим главой государства — призыв к миру.

«Мое посещение дома Алмазбека Атамбаева политизировали. Я ездил совершить хатм Корана. Религиозные деятели всегда служили вере народа, миру и единству. Мое желание и действие направлены только на это. К сожалению, некоторые готовы интерпретировать все по-своему. Хочу сказать, что у меня не было и нет никаких политических целей», — заявил Абдишукур Нарматов.

Отметим, фото Абдишукура Нарматова в доме Алмазбека Атамбаева опубликовал один из сторонников бывшего президента на странице Facеbook. Позже он удалил пост.