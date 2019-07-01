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Общество

Школы, детские сады, спортивные объекты. Что обещает Госстрой в 2019 году

На строительство и капитальный ремонт социально-культурных объектов в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил статс-секретарь Госстроя Самат Борубаев.

По его словам, в этом году основное направление работы ведомства — строительство и ремонт социально-культурных объектов и обеспечение населения чистой водой.

«В основном это объекты здравоохранения, образования, культуры, спортивные. На сегодня уже открыто финансирование на сумму 566,2 миллиона сомов», — сказал Самат Борубаев.

В перечень этого года включены объекты с высокой строительной готовностью, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты долгостроя.

Самат Борубаев добавил, что 85,8 миллиона сомов предусмотрено на строительство и ремонт 15 объектов в приграничных районах.

Кроме того, за счет средств, поступивших от борьбы с коррупцией, будут построены пристройки к 15 школам Бишкека, Оша и Чуйской области.

В 2019-м на выделенные из республиканского бюджета средства Госстрой планирует завершить 46 объектов. В случае дополнительного финансирования — 111.
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