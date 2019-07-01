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Общество

Помогите защитнику детей! Жена Алексея Петрушевского обратилась к президенту

Жена экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского Татьяна обратилась к президенту, премьер-министру, главе ГСИН и омбудсмену. Обращение она разместила в социальной сети Facebook.

«Мой муж никогда не пользовался положением ради наживы. После пяти полостных операций его организм ослаб. Ему необходимо наблюдаться у врача, гулять на свежем воздухе. Его держат в СИЗО № 1. Находясь там, он подорвет здоровье. Это для него медленное убийство», — отметила Татьяна Петрушевская.

Она просит перевести его в больницу. «Спасите жизнь тому, кто более 15 лет спасал жизни брошенных, беспризорников», — просит власти Татьяна Петрушевская.

Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда. Его обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. Вчера его перевели в Бишкекский СИЗО-1. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать.
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