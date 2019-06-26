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Общество

Центр Госсанэпиднадзора Бишкека: Содержание нитратов в арбузах в норме

Центр Госсанэпиднадзора Бишкека ведет контроль за показателем безопасности пищевой продукции, в том числе за содержанием нитратов в растительной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю отобрано 26 проб бахчевых культур с Ортосайского, Аламединского рынков и «Дордоя». Исследования по определению массовой доли нитратов в бахчевых культурах проводились прибором «Анализатор жидкости Эксперт-001-3» в санитарно-гигиенической лаборатории. Результаты показали, что содержание нитратов в норме, не превышает предельно допустимой концентрации.

Центр Госсанэпиднадзора рекомендует покупать продукцию только в тех местах, где ведется лабораторный контроль и воздержаться от покупок в местах стихийной торговли.

Ранее сообщалось, что на рынках Ошской области продают арбузы и дыни, привезенные из соседних стран. Норма нитратов в арбузах и дынях превышена в 15 раз. Стоимость дынь составляет от 30 до 100 сомов, а арбузов — от 100 до 140 сомов.
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