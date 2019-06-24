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Общество

Рекультивацию урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу начнут осенью

Работы по рекультивации урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу начнутся в сентябре-октябре 2019 года. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Паскаль Даурес.

По его словам, все подготовительные работы в рамках программы ЕС «Экологическая реабилитация в Центральной Азии» завершились. Европейский банк реконструкции и развития в сентябре начнет проводить тендеры и заключать рабочие контракты.

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Как отметил Паскаль Даурес, всего представители Евросоюза отобрали 7 урановых объектов из наследия Советского Союза в трех странах — Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. На их полную рекультивацию требуется около 85 миллионов евро.

По словам Паскаля Дауреса, представители ЕС уже провели одну конференцию с донорами по привлечению средств на рекультивацию объектов. В итоге удалось собрать 30 миллионов евро.

«Мы продолжаем работу по сбору средств. Но так как в Кыргызстане в плане подготовки достигнут наибольший прогресс, то именно в республике и начнутся первые работы по проекту», — отметил представитель Европейской комиссии.

В Кыргызстане для реабилитации выбрали объекты в Майлуу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше.

Для полного завершения работ в Майлуу-Суу требуется 30 миллионов евро, в Мин-Куше — 5 миллионов, Шекафтаре — 4 миллиона.

По словам Паскаля Дауреса, проект рассчитан на 10-15 лет. Кроме очистки территорий от опасных отходов, он также преследует цели обеспечения работой местного населения и подготовки специалистов, которые смогут в дальнейшем работать на других подобных объектах.
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