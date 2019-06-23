Как не стать жертвой. Инструкция по борьбе с психологическими манипуляторами

Приходилось ли вам испытывать дискомфорт в отношениях? Чувствовали ли вы, что партнер пытается навязать, вопреки вашим желаниям, свои, подчинить своей воле? Доводилось ли слышать оскорбления в свой адрес, унизительные высказывания и вас же еще при этом обвиняли в том, что это вы спровоцировали своим поведением агрессию? Если да, то вы стали жертвой психологического насильника.

Специалисты считают, что эмоциональное насилие может принимать самые разные формы. От, казалось бы, безобидных, но частых насмешек и заканчивая открытым оскорблением и унижением.

Как отмечают психологи, эмоциональное насилие не сразу распознается жертвами. Более того, обычно сначала насильник выступает в роли «доброго дядюшки» (тетушки) или внимательного ухажера, проявляющего максимальную заботу, сбивая тем самым жертву с толку. Он входит в доверие, что делает объект его внимания еще более уязвимым.

Те, кто долгое время подвергался эмоциональному насилию, в будущем рискуют столкнуться с такими последствиями как тревожное расстройство, депрессия, хронические боли и злоупотребление психоактивными веществами — алкоголем и наркотиками.

Как не стать жертвой и не очутиться на больничной койке с диагнозом «посттравматический синдром» 24.kg рассказали психологи.

1 Как понять, что столкнулся с психологическим насильником? Психологическое насилие проявляется в оскорблениях и издевательствах. Слова и действия направлены на то, чтобы унизить человека, вывести его из равновесия, спровоцировать гнев или обиду. К инструментам морального насилия относятся также необоснованное недоверие, немотивированные запреты, попытки навязать свою волю. При этом в жертве культивируются искусственно два основных комплекса: постоянной вины и неполноценности.

2 Можно ли переубедить психологического насильника и ограничить его влияние? Психологический насильник убежден в своей правоте. Любые попытки разубедить его спровоцируют агрессию. Моральный насильник и садист пытается влиять на восприятие реальности своего партнера, отрицая или искажая происходящее на самом деле. Он говорит что-то вроде «Ты придумываешь, такого не было» или «Я никогда не говорил/делал этого». Со временем подобные заявления могут развить чувство неуверенности в себе, и потенциальная жертва начинает соглашаться с искажениями партнера. А это делает человека более уязвимым для партнера-манипулятора.

3 Как можно спастись от психологического насилия? Разорвать отношения с партнером, который причиняет дискомфорт, – самый правильный и рациональный шаг.

4 Любой человек может стать объектом психологического прессинга? Если человек недостаточно в себе уверен, перенес в детстве психологическую травму, он – потенциальная жертва.

5 Может ли человек без помощи специалистов сам выйти из этого состояния, спровоцированного психологическим давлением? Для этого человек должен сам проанализировать свои ощущения и сказать твердое нет. «Я не хочу делать так, как мне указывает мой партнер, если это противоречит моему внутреннему «я» и причиняет дискомфорт». Понять, что чувство вины, внушаемое ему партнером, – ложное, а искажение реальности – навязанное. Если понимание этого придет, то можно обойтись и без помощи профессионального психолога.

6 Если человек осознанно продолжает отношения с психологическим насильником, это проявление психического расстройства? Такое поведение типично для жертвы и означает, что другой человек полностью поглотил подсознание своего партнера и тот признал его доминанту. В таких ситуациях разрыв будет очень болезнен как для морального вампира, так и для донора. Но это не свидетельствует о психической дестабилизации. Пара, где один доминирует, а другой подчиняется, и при этом такое положение вещей устраивает обоих, – на удивление гармонична.

7 Какие основные признаки человека-жертвы? Человек, попавший в зависимость, начинает испытывать страх, стремиться сделать все, чтобы угодить партнеру, молчит, боится высказать свое мнение, не идет на конфликт, не пытается отстоять свою точку зрения. Боится признаться в каких-то вещах, опасаясь вызвать ярость. Если присутствуют все эти факторы – человек стал жертвой.