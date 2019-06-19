Компания Facebook заявила о выпуске собственной криптовалюты Libra

Компания Facebook вместе с партнерами сообщила о запуске криптовалюты Libra. Это произойдет в первой половине 2020 года. Для развития проекта создан консорциум, куда вошли в том числе Visa, Stripe и PayPal.

Facebook также представила кошелек Calibra, который нужен для использования криптовалюты Libra. Компания уже открыла прием заявок на тестирование кошелька, он будет интегрирован в Messenger и WhatsApp. В планах Facebook — использовать Calibra для денежных операций на всех своих площадках, в том числе для покупок в Instagram.

В компании заявили, что с пользователей не будут взимать комиссию за использование криптовалюты Libra, а для организаций, которые принимают платежи, будет предусмотрена «очень маленькая комиссия».

Купить Libra можно будет через приложение Calibra с банковских счетов или через физические точки за наличные деньги. Социальная сеть отметила, что персональные данные с криптокошелька не будут использоваться для таргетирования рекламы, а сотрудники, которые занимаются проектом, отделены от остальных структур компании. Если пользователи не доверяют Facebook, то они смогут воспользоваться другими кошельками для криптовалюты, заметил глава Calibra Дэвид Маркус. Код блокчейна будет находиться в открытом доступе, благодаря чему сторонние компании смогут создавать приложения для него.

Криптовалюта Libra будет привязана к реальным активам, в частности к банковским депозитам и ценным госбумагам, сообщает Reuters. В агентстве считают, что такое решение должно убедить инвесторов в надежности конвертирования Libra в реальную валюту.

Управление Libra будет централизованным (в отличие от биткоина), им будет заниматься закрытая группа организаций. В нее уже вошли Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay, Uber и оператор Vodafone, венчурные компании Andreessen Horowitz и Thrive Capital, а также блокчейн-компании Anchorage, Bison Trails, Coinbase и Xapo Holdings.

В Facebook рассказали, что каждый участник консорциума, за исключением некоммерческих организаций, инвестирует в проект не менее $10 млн. К моменту запуска Libra планируется набрать около 100 участников. По словам Дэвида Маркуса, миссия Libra — охватить людей, которые не имеют доступа к финансовым сервисам и цифровым банкам. По его оценкам, это около 1,7 миллиарда человек.