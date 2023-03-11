Скандал в школе села Орок. Главе Минобразования рекомендовали уволить директора

Главе Минобразования Каныбеку Иманалиеву предложили отстранить от должности директора среднеобразовательной школы в селе Орок. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Нуржигит Мырзабеков.

По его словам, министр образования и науки Каныбек Иманалиев принял граждан, которые жаловались на деятельность вышеуказанного учебного учреждения, и создал специальную комиссионную группу для проверки.

Комиссия во главе с заместителем главы Минобразования Надирой Джусупбековой побывала с школе.

В результате разбирательств комиссия внесла предложение министру отстранить директора школы от должности за то, что та не предотвратила ситуацию, которая вредит здоровью учащихся, не уделила внимания санитарному состоянию учебного учреждения и допустила финансовые нарушения.

Согласно открытым данным, директором Орокской средней школы является Рахат Дуйшеналиева.

Комиссия также предложила привлечь к дисциплинарной ответственности главу Сокулукского районного отдела образования за то, что тот не взял на контроль произошедшее.

Отметим, ранее блогер Улугбек Карыбек уулу снял несколько выпусков о школе в Ороке, где, кроме прочего, по словам родителей, с них необоснованно собирают деньги.