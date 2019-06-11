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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки (119)

В мэрии считают, что частные фирмы должны платить за использование маршрутов

В мэрии Бишкека недовольны, что частные фирмы не платят за использование муниципальных маршрутов. Об этом на коллегии в муниципалитете заявил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, ежедневно на линии выходит около 2 тысяч 100 маршрутных такси.

«Работает 41 фирма, которая обслуживает 109 линий. Сколько платят мэрии за маршруты?» — спросил Азиз Алымкулов.

Врио начальника управления городского транспорта Нурлан Атыканов ответил, что перевозчики оплачивают только налоги — около 70 миллионов сомов. За линии они ничего не платят с 2014 года, когда отменили постановление БГК.

«Но это муниципальные маршруты. Частные фирмы должны платить за то, что ими пользуются», — отметил Азиз Алымкулов.

Он добавил, что существующее положение нанесло убыток городскому бюджету и муниципалитет обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность УГТ.
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