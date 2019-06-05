Власти Бишкека не знают, как поступить с рынком «Улар» в микрорайоне «Восток-5».
Как рассказал 24.kg аким Свердловского района Мурат Осмонов, мэр Бишкека Азиз Суракматов выезжал на место и изучил ситуацию с представителями рынка и ТСЖ.
«Местные жители недовольны базарчиком, они предлагают его снести. Мы тоже против рынка, но владелец выиграл все суды. Он готов на этом месте построить многоэтажный дом с торговым центром. Жители выступили против этого», — пояснил аким.
По его словам, в ходе проверки градоначальник настоял на том, что часть торговых павильонов необходимо убрать, чтобы освободить тротуар, несмотря на то, что он входит в арендованную территорию.
«Часть территории освободили. Председатель ТСЖ в свою очередь также должна освободить муниципальную территорию. Мэр не разрешил проводить какие-либо работы, пока конфликт между сторонами не будет улажен», — сказал Мурат Осмонов.