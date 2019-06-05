10:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Власти Бишкека не знают, как поступить с рынком «Улар» в микрорайоне «Восток-5»

Власти Бишкека не знают, как поступить с рынком «Улар» в микрорайоне «Восток-5».

Читайте по теме
Рынок в «Востоке-5» неприкасаем? Власти о проблемах знают, но не решают

Как рассказал 24.kg аким Свердловского района Мурат Осмонов, мэр Бишкека Азиз Суракматов выезжал на место и изучил ситуацию с представителями рынка и ТСЖ.

«Местные жители недовольны базарчиком, они предлагают его снести. Мы тоже против рынка, но владелец выиграл все суды. Он готов на этом месте построить многоэтажный дом с торговым центром. Жители выступили против этого», — пояснил аким.

По его словам, в ходе проверки градоначальник настоял на том, что часть торговых павильонов необходимо убрать, чтобы освободить тротуар, несмотря на то, что он входит в арендованную территорию.

«Часть территории освободили. Председатель ТСЖ в свою очередь также должна освободить муниципальную территорию. Мэр не разрешил проводить какие-либо работы, пока конфликт между сторонами не будет улажен», — сказал Мурат Осмонов.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке более 400 «бесхозных» домов, которыми никто не управляет
В Кыргызстане ТСЖ смогут создать не только жильцы многоквартирных домов
Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». К полуночи создали согласительную комиссию
В 12-м микрорайоне чиновники и жители конфликтуют из-за мусорных контейнеров
Задержаны сотрудники ТСЖ за незаконное присвоение крупной суммы
Депутат считает, что нельзя забирать у ТСЖ придомовые участки
Свердловский акимиат отозвал иск к собственникам товарищества «АБВ»
Как чиновники причиняют добро горожанам
Спор депутатов: вправе ли ТСЖ заниматься коммерцией?
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и&nbsp;скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;праздником Орозо айт Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании
Обувь для деток! &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; провел благотворительную акцию Обувь для деток! «Халык Банк Кыргызстан» провел благотворительную акцию
Где можно пополнить счет&nbsp;О! без комиссии Где можно пополнить счет О! без комиссии