Рынок в «Востоке-5» неприкасаем? Власти о проблемах знают, но не решают

Многие бишкекчане знают мини-рынок в микрорайоне «Восток-5» как один из самых дорогих в столице. Но если на других базарах мало-мальски навели порядок и отовариваться там приятно, то этот в последнее время обходят стороной.

Металлические прилавки стали дасторконом для местных выпивох, а торгаши перекочевали на тротуары. Более того, часть павильонов и вовсе установили незаконно.

Без входа и выезда

Еще в 2015 году Управление муниципальной собственности Бишкека произвело контрольный замер территории, на которой расположен рынок «Улар». Оказалось, что рынок расширили на 1 метр .

С восточной стороны два павильона установили на участке, отведенном под пожарный проезд и благоустройство. Еще несколько павильонов разместили на гостевой парковке и спорном участке.

В своем акте комиссия отметила, что территорию рынка «Улар» владелец увеличил самовольно. Девять павильонов занимают муниципальную территорию без разрешительных документов.

Для тех, кто не знает: мини-рынок находится в центре микрорайона «Восток-5». Со всех сторон его окружают многоэтажные дома. Жители вынуждены пробираться к подъездам через прилавки. Стоит ли говорить о благоустройстве территории, если киоск загородил даже пожарный проезд?

Особые условия

Бишкечане неоднократно обращались в Свердловскую районную администрацию, мэрию Бишкека, но безрезультатно. Они пытались добиться переноса мусорных баков, которые поставили на тротуаре, чтобы расширить место для новых павильонов.

«На территории, где должна быть гостевая парковка, владелец от жадности установила 23 павильона. Общественная дорога, тротуары перегорожены торговцами. Зато базарные прилавки пустуют. Там обитают пьяницы. Мусорные баки периодически убирают: якобы земля принадлежит владельцу рынка. Как это получилось, никто не знает», — рассказала ИА «24.kg» домком Райкан Кунакунова.

По ее словам, фактический адрес базара: проспект Чуй, 32а, но он разросся и на общественную территорию. «Мэр обещал разобраться в ситуации. Жителям ходить негде. Молочник стоит на тротуаре. Фотографии, к сожалению, не передают запах. Ученики не могут пройти в школу, так как дорожка затоплена жижей», — пояснила она.

Более того, хозяйка базара хочет продать рынок под застройку.

«Как это возможно? Там проходят коммуникации. Жилой дом возводить категорически нельзя. Мы еще согласились бы на многоуровневую парковку. Вид этого базара позорит наш город!» — возмущена Райкан Кунакунова.

Старожил Василий помнит то время, когда на месте базара был цветник. Он предлагает снести торговые ряды и разбить клумбы, но вряд ли с его предложением согласятся городские власти.

В Бишкекглавархитектуре признали, что на рынке установлено 23 павильона, 11 из них — незаконно.

Финразведка за спиной

А вот еще интересный факт. С 2013 года ОсОО «Улар» заплатило 4,7 миллиона сомов налогов, что крайне мало для столичного рынка.

Подоходный налог в месяц составляет 1,1-1,2 тысячи сомов, аренда земельного участка — 56,8 тысячи, ежегодный сбор за вывоз мусора — 2,3 тысячи сомов.

По словам домкома, один павильон, не относящийся к рынку, платит 380 сомов в месяц за вывоз мусора. Может ли базар платить всего 190 сомов в месяц? Или он на особом счету у местных органов власти?

Как рассказала Райкан Кунакунова, хозяйка рынка Клара Айталиева постоянно проживает в Калининграде. Ее делами занимаются сыновья Чингиз и Эрик Бекеновы. Чингиз Бекенов является директором Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки.

Начальник налоговой службы Свердловского района Бишкека Рустам Абдырахманов пояснил, что подоходный налог ОсОО «Улар» выплачивает с заработной платы трех человек, зарплата которых составляет около 15 тысяч сомов. Налог с продаж за год — 56,8 тысячи сомов с оборота в 2,8 миллиона сомов.

«В аренде находится 30 объектов, постоянно работает около 25. Они имеют ежемесячный доход в 236 тысяч сомов», — отметил он.

— Может ли рынок в центре города, в микрорайоне приносить такой маленький доход?

— Мы еще проведем над этим работу. Рынок ничем не оборудован. Люди сами ставят торговые места. По сути, они платят за аренду места 7-8 тысяч сомов в месяц.

— Проходимость на рынке высокая, а доходы низкие. Как такое возможно?

— У нас очень либеральные законы. Торговцы берут патент за 1,5-2 тысячи сомов. Проходимость для них не имеет большого значения. Если торговли нет, государство выигрывает. Если торговля есть, государство немного недополучает.

ИА «24.kg» договорилось совместно с ГНС провести проверку на мини-рынке.

Снести нельзя оставить

В соответствии с постановлением мэрии Бишкека от 2005 года ОсОО «Улар» предоставили во временное пользование на условиях аренды участки площадью 0,254 гектара под рынок и 0,374 гектара под гостевую автостоянку.

В Свердловском акимиате отметили, что владелец не выполняет оговоренные в соглашении требования: не обеспечен беспрепятственный проход через торговую зону в северной части мини-рынка, нет освещения, не заасфальтирован пожарный проезд. Участок, предназначенный для автостоянки, используется не по назначению.

Городские власти подали в суд иск, чтобы расторгнуть договоры аренды с ОсОО «Улар». Однако его вернули из-за неуплаты госпошлины.

Глава Свердловского района Самарбек Болотбеков признает, что проблема со стихийной торговлей не решена.

«Ранее мы убрали стихийщиков перед входом в арку. В результате они перешли на другую территорию. По логике, павильонов вдоль тротуаров не должно быть. Торговля должна осуществляться на территории крытого рынка. Мы говорили об этом и торговцам, и администрации», — пояснил он ИА «24.kg».

Владелец «Улара» обещала: если предприниматели зайдут на рынок, она создаст им условия. Но, видимо, они не пришли к общему знаменателю. Самарбек Болотбеков

По его словам, снести рынок — дело не из простых: все торговые объекты установлены на территории базара, не занимая муниципальные земли. Правда, акт УМС Бишкека говорит об обратном. Но знает ли об этом Свердловская госадминистрация?