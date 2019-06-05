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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом

Орозо айт — праздник разговения — один из главных в исламе. Он завершает священный месяц Рамазан. Традиция празднования ведет начало со времен пророка Мухаммеда — с 624 года.

В этот день мусульмане совершают омовение и наряжаются в лучшие одежды, ходят в мечеть для коллективной молитвы. Накрывают праздничные столы, приглашают близких, соседей, друзей к себе или идут в гости.

24.kg поздравляет читателей с праздником и желает всем благополучия, счастья, терпения, достатка. Пусть в каждом доме будет радость, а в семьях царят мир и взаимопонимание.
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