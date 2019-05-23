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Общество

ГРС определила поставщика бланков дипломов и аттестатов

Государственная регистрационная служба Кыргызстана определила поставщика бланков дипломов и аттестатов на 2020 год. Об этом сообщил портал госзакупок.

Заявки подали ГП «Типография» при управлении делами президента и правительства и ОАО «Учкун», которое предложило наименьшую сумму — 3 миллиона 480 тысяч 308 сомов за бланки для аттестатов, 13 миллионов 303 тысячи 178 сомов за бланки дипломов о высшем образовании. «Учкун» признали победителем тендера.

На бланки для аттестатов в ГРС заложили 5 миллионов сомов, на бланки для дипломов — 14,8 миллиона сомов.

В условиях указано, что Закон «О государственных закупках» не регулирует государственные закупки, связанные с изготовлением и персонификацией специальных бланков. Порядок таких закупок определяет правительство.

Специальные государственные бланки изготавливает ГП или иные юридические лица с госдолей не менее 51 процента, за исключением бланков национальных паспортов Кыргызстана и водительских удостоверений.
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