Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат считает, что лаборанта подвергают пыткам

Фигурант уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева лаборант Ирина Цопова не признает своей вины. Об этом 24.kg сообщила адвокат Татьяна Осипова.

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По ее словам, Ирина Цопова не знает, в чем ей нужно признаться. Ей, как лаборанту, принесли биоматериал, в котором были бластные клетки в количестве, превышающем норму.

«Ирина Цопова, по моему мнению, подвергается пыткам. Она упала со спальной полки, в результате чего сломала ногу. Осмотревший ее врач общей хирургии не мог поставить точный диагноз. От рентгена Цопова отказалась, врач настаивать не стал. Ирину Цопову мне удалось посетить только 11 мая, ее нога сильно опухла, почернела. На рассмотрение апелляционной жалобы, на санкцию в Бишкекском горсуде, следователь МВД попросту не явился. Его якобы не уведомили о заседании», — сказала Татьяна Осипова.

Адвокат добавила, что Ирина Цопова несколько часов провела в автозаке без еды, что приравнивается к пыткам.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.