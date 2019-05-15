Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Одной из обвиняемых требуется врач

Бывшая лаборантка центра гематологии Ирина Цопова нуждается в медицинской помощи. Информацию 24.kg подтвердили в ГСИН.

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В ГСИН отметили, что первую помощь подследственной Ирине Цоповой оказали. Наложили фиксирующую повязку. Однако в госпитализации отказали. В СИЗО-1, где содержится лаборант, есть медчасть и врачи.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.