На аттестат с отличием претендует всего 1 тысяча выпускников школ Кыргызстана

От выпускников 11-х классов, претендующих на аттестат с отличием «Алтын тамга», на тестирование поступило 1 тысяча 97 заявок, участие в тесте приняли 1 тысяча 44 человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, на кыргызском языке тестирование сдали 585 учащихся, на русском — 430, на узбекском — 29. Те, кто согласится с результатами теста, освобождаются от итоговой государственной аттестации.

По оперативным данным, 11-е классы в 2018/19 учебном году окончит 61 тысяча школьников, 9-е классы — 95 тысяч.

Тестирование отличников проводят с целью проверки знаний. Число претендентов за последние годы заметно снизилось. К примеру, в 2011-м из трех тысяч претендентов лишь 95 человек подтвердили школьные оценки. В 2017 году претендентов было более 1,1 тысячи, из которых оценки подтвердили 171 (или 15,3 процента).