Скандал с бланками Е-загранпаспортов. Русланбек Сарыбаев вышел на свободу

Заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Решение принял Бишкекский городской суд.

Напомним, что руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.