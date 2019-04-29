День города. Бишкекчан поздравили экс-мэры столицы

Бишкек отмечает 141-й день рождения. Поздравить горожан пришли экс-мэры и спикеры Бишкекского городского кенеша.

Мэр Азиз Суракматов поздравил горожан с праздником и отметил, что Бишкек является для всех кыргызстанцев особым, любимым и родным городом.

«Он дорог и для бишкекчан, и для тех, кто живет в сотнях километров от него, для всей прекрасной страны. Такое отношение понятно. Это столица нашей Родины. Это один из зеленых городов, поражающий своей красотой, гостеприимством и прекрасными людьми», — сказал он.

Мэр добавил, что дата — 141 год — символизирует множество важнейших событий и достижений.

«Бишкек — достояние всего народа и Кыргызстана, его надо бережно сохранить и передать будущим поколениям. Здесь ощущается связь времен, но и энергичный ритм и устремленность в будущее», — сказал он.

Азиз Суракматов отметил, что у Бишкека есть программа развития по всем сферам.

«При реконструкции скверов, дорог, площадей, прежде всего, учитываются интересы горожан и гостей столицы. Бишкек каждому человеку открывает большие возможности», — сказал он.

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После горожан поздравили спикер БГК Жаныбек Абиров, а первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев зачитал поздравление президента Сооронбая Жээнбекова.

После поздравительных речей на сцену вышел Фарух Закиров (группа «Ялла»).