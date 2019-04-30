Kyrgyztoday не хочет идти на мировую с экс-спикером Жогорку Кенеша Ахматбеком Келдибековым. Об этом 24.kg сообщил истец.

По его словам, он готов отозвать материальные претензии в размере 1 миллиона сомов, но главный редактор издания Бегалы Наргозуев настроен судиться. Он утверждает, что эксперты-лингвисты допустили ошибки в заключении и сторона ответчика с ним не согласна.

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«В публикации, оспариваемой в суде, нет и намека на клевету или ущемление чести и достоинства. Почему мы должны оправдываться?» — заявили представители издания.

Это не первые претензии экс-спикера Жогорку Кенеша к журналистам. В конце февраля Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Последний должен выплатить каждому из трех истцов 100 тысяч сомов. С телеканала «Апрель» материальные претензии сняты.

Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.