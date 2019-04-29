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Общество

Число почетных граждан Бишкека увеличилось на 14 человек

В столице Кыргызстана вручили звание «Почетный гражданин Бишкека». Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

По ее данным, звания удостоены 14 горожан «за вклад в экономическое и социально-культурное развитие города, активную общественную деятельность». Среди них заслуженные работники теле- и радиовещания, образования, здравоохранения, культуры и спорта, строители и депутаты БГК.

Народный поэт КР, переводчик, заслуженный деятель культуры КР Рамис Рыскулов прочитал стихотворение о Бишкеке и поблагодарил за награду.

Профессор, отличник народного образования, заведующий кафедрой международной журналистики КРСУ Александр Кацев вручил подарок библиотеке БГК — 38 электронных книг, созданных на кафедре КРСУ.

Решение о присвоении звания принято на XX сессии Бишкекского городского кенеша в ноябре 2018 года.

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