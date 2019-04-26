ГКПЭН не может подтвердить, что лицензия на геологоразведку урана отозвана

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования не может подтвердить, что лицензия на геологоразведку урана отозвана. В ведомстве 24.kg отказались комментировать слова первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

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В пресс-службе ГКПЭН заверили, что работа на урановом месторождении остановлена. Но отозвана лицензия или нет — неизвестно.

Лицензию может отозвать комиссия по лицензированию. Однако неизвестно, когда состоялось ее заседание.

Напомним, по словам Кубатбека Боронова, правительство отозвало лицензию компании «ЮрАзия Кыргызстан». Об этом он заявил на встрече с местными жителями. Официальная информация опубликована на сайте кабмина.