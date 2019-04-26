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Общество

Митинг против добычи урана завершился в Бишкеке

В Бишкеке на площади Ала-Тоо прошел митинг против добычи урана.

Около 300 человек вышли на акцию протеста на месторождении Таш-Булак в селе Кызыл-Омпол Иссык-Кульской области. Участники акции протеста требовали остановить разработку урановых месторождений на всей территории Кыргызстана.

Глава общественного фонда «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова отметила, что из-за уранового месторождения в Майлуу-Суу страдают женщины и дети.

«Из-за урана дети в утробе матери получают облучение. В частности, есть показатели мертворожденных детей, в которых указано, что в плаценте младенцев присутствуют частицы урана», — сказала она.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает работу в стране до изменения обстановки.
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