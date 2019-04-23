Добыча урана на Иссык-Куле. Петицию против проекта подписали 23 тысячи человек

Петицию против проекта по разработке уранового месторождения на Иссык-Куле по данным на 18.00 23 апреля подписали 23 тысячи 256 человек. Сбор подписей продолжается.

В минувшие выходные пользователи социальных сетей начали собирать подписи против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак. Автором петиции стала Алена Хоменко. Она предложила всем желающим подписать онлайн-петицию. Уже к вечеру 22 апреля число подписавших петицию достигло 15 тысяч человек. За сутки этот показатель вырос еще на 8 тысяч 252 человека.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.