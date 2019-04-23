21:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (94)

Добыча урана на Иссык-Куле. Петицию против проекта подписали 23 тысячи человек

Петицию против проекта по разработке уранового месторождения на Иссык-Куле по данным на 18.00 23 апреля подписали 23 тысячи 256 человек. Сбор подписей продолжается.

В минувшие выходные пользователи социальных сетей начали собирать подписи против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак. Автором петиции стала Алена Хоменко. Она предложила всем желающим подписать онлайн-петицию. Уже к вечеру 22 апреля число подписавших петицию достигло 15 тысяч человек. За сутки этот показатель вырос еще на 8 тысяч 252 человека.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
Ссылка:
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты утверждают, что урановое месторождение Таш-Булак давно разрабатывают
Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением
Добыча урана на Иссык-Куле. Петицию против проекта подписали 15 тысяч человек
Добыча урана на Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу
Депутат требует ответа правительства по разработке урана на Иссык-Куле
Арсланбек Кененбаев рассказал, кто собирается добывать уран на Иссык-Куле
Добыча урана на Иссык-Куле. На месторождении замерили радиационный фон (итоги)
Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте
На урановом месторождении Таш-Булак митингуют местные жители
Добыча урана на Иссык-Куле. Милиция призывает не поддаваться на провокации
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс