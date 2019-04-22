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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (91)

Добыча урана на Иссык-Куле. Петицию против проекта подписали 15 тысяч человек

Петицию против проекта по разработке уранового месторождения на Иссык-Куле на 18.00 подписали 15 тысяч 4 человека. Сбор подписей продолжается.

В минувшие выходные пользователи социальных сетей начали собирать подписи против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак. Автором петиции стала Алена Хоменко. Она предложила всем желающим подписать онлайн-петицию.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
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